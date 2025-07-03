Kolombiya basını yazdı: 'Duran'ı başka bir seviye yönetecek'

Transfer sezonunu Jhon Duran hamlesiyle açan Fenerbahçe, yalnızca Avrupa'nın değil Güney Amerika basınının da dikkatini çekti.



Ocak ayında 77 milyon euroya Aston Villa'dan Al-Nassr'a transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Arabistan'da umduğunu bulamayınca kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.



Sarı-Lacivertliler'in transferi bitirmesinde Cristiano Ronaldo'nun futbolcuyu Al-Nassr'da istememesi de etken oldu. Duran'ın Arabistan'dan sonra Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye imza atması Kolombiya basınında büyük ses getirdi.

Elcolombiano adlı site Duran hakkında şöyle bir analiz paylaştı:Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini yenileme şartlarında Duran'ın takımda olmamasına yönelik şart koştuğu söylentileri ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştığı Fenerbahçe, onu isteyen en ciddi takımdı. Kolombiya Milli Takımı'nda antrenmandayken F.Bahçe'nin ilgisi başlamıştı. Duran, güçlü karakterli yıldızları yönetmeye alışkın olan bir antrenörle çalışacak. Oyuncunun sakinleşmesine ve karakterinin daha fazla olgunlaşmasına yardımcı olacak. F.Bahçe, Türkiye'deki ilk yılında oyuncuya 10 milyon euro ödeyecek."