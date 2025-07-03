Kolombiya basını yazdı: "Duran'ı başka bir seviye yönetecek"

Al-Nassr'dan kiralık gelen 77 milyonluk golcü Duran için Kolombiya basını, "Duran'ı kendisinden daha güçlü karaktere sahip hoca (Mourinho) yönetecek. Bu onun için büyük kazanım olacak" yorumunu yaptı.

calendar 03 Temmuz 2025 08:43
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Kolombiya basını yazdı: 'Duran'ı başka bir seviye yönetecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer sezonunu Jhon Duran hamlesiyle açan Fenerbahçe, yalnızca Avrupa'nın değil Güney Amerika basınının da dikkatini çekti. 

Ocak ayında 77 milyon euroya Aston Villa'dan Al-Nassr'a transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Arabistan'da umduğunu bulamayınca kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Sarı-Lacivertliler'in transferi bitirmesinde Cristiano Ronaldo'nun futbolcuyu Al-Nassr'da istememesi de etken oldu. Duran'ın Arabistan'dan sonra Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye imza atması Kolombiya basınında büyük ses getirdi.



HAYATININ ANLAŞMASINI YAPMIŞTI

Elcolombiano adlı site Duran hakkında şöyle bir analiz paylaştı: "Onu artık kendisinden daha güçlü bir karaktere sahip koç yönetecek. Bu onun için büyük kazanım olacak. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde şans bulacak. Suudi Arabistan'a giderken hayatının anlaşmasını yapmıştı, 100 milyon euro kazanacaktı. Portekizli star Cristiano Ronaldo'dan bir şeyler öğrenme fırsatına sahipti. İyi başladı ama sonra en çok gol kaçıran futbolcu oldu. Bu durum görünüşe göre Cristiano Ronaldo'yu rahatsız etti. Sonra seviyesi düşmeye başladı."

OLGUNLAŞMASINA YARDIM EDECEK

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini yenileme şartlarında Duran'ın takımda olmamasına yönelik şart koştuğu söylentileri ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştığı Fenerbahçe, onu isteyen en ciddi takımdı. Kolombiya Milli Takımı'nda antrenmandayken F.Bahçe'nin ilgisi başlamıştı. Duran, güçlü karakterli yıldızları yönetmeye alışkın olan bir antrenörle çalışacak. Oyuncunun sakinleşmesine ve karakterinin daha fazla olgunlaşmasına yardımcı olacak. F.Bahçe, Türkiye'deki ilk yılında oyuncuya 10 milyon euro ödeyecek." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.