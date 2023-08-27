Kokovic: "Gerçekten şu anda ben büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Radomir Kokovic, maçı kaybettikleri için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kokovic: 'Gerçekten şu anda ben büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum
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27 Ağustos 2023 00:57
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Radomir Kokovic, maçı kaybettikleri için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Kokovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bireysel bir hatayla ilk dakikada yedikleri golün morallerini bozduğunu ifade etti.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Radomir Kokovic, şöyle konuştu:

"Maça iyi başlayamadık. İlk dakikada kişisel bir hatadan kaynaklanan gol yedik. Bu takım olarak enerjimizi çok fazla aşağıya doğru çekti. Daha sonra ikinci şutla rakibimiz ikinci golü buldu. Daha sonra 2-0'dan geri dönmek zor oldu bizim için. Mücadele ettik fakat bunu gerçekleştiremedik. Gerçekten şu anda ben büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ve bütün takım olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü taraftarlarımıza bugün galibiyeti hediye edemedik. Onlar bugün her zaman olduğu gibi mükemmel bir şekilde bizi desteklediler. Fakat biz onlara hak ettikleri galibiyeti veremedik."

Kokovic, mücadeleden ve galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik etti.

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