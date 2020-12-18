Kokoskov: 'Bu skorun izahı kolay değil'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımı Başantrenörü Igor Kokoskov, Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Kokoskov, "Böyle bir performanstan ve maç sonunda gördüğünüz skordan sonra söyleyecek çok fazla şey yok. Sadece Zalgiris Kaunas'ı ve koç Martin Schiller'ı tebrik edebiliyorum. Çok iyi oynadılar, takım olarak performans gösterdiler. Kazanmayı hak ettiler. Maçın skoru ne yazık ki bize her şeyi anlatıyor. Bunun izahı kolay değil. Maalesef bir maça ilk kez düşük enerjiyle ve reaksiyonsuz girmiyoruz. Oyunun iki tarafında da bizden daha agresif, fiziksel ve yüksek enerjiyle karşılaşmaya girdiler. Zalgiris'in oyununa saygı duyuyorum. Ama sorun bizim kötü ve zayıf oyunumuzdu." dedi.



