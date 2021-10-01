Koeman: "Gidiyor gibi gözüküyorum"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kulüpteki durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koeman: 'Gidiyor gibi gözüküyorum'
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01 Ekim 2021 16:43
Barcelona'da son günlerine girdiği konuşulan Ronald Koeman, düzenlenen basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.

Henüz kendisine ayrılıkla ilgili bir şey söylenmediğini belirten Hollandalı hoca, "Kimse bana bir bilgilendirme yapmadı. Sabah saatlerinde başkan buradaydı ama ben maça hazırlandığım için onu görmedim. Ancak kulaklarım var, gözlerim var, birçok şeyin sızdığının farkındayım." dedi.

Kendisini anlatmaktan sıkıldığını söyleyen deneyimli antrenör, "Kulüpteki değişiklikleri kabul ettik. Birçok insan bunun güzel bir şey olduğunu düşünür, bazıları saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bazıları zaman gerektiğini düşünür. Bir gün her şeyi anlatacağım." diye konuştu.

Barcelona'daki en iyi anı sorulan Koeman, "Gidiyor gibi gözüküyorum. Benim için en iyi an, sözleşme imzaladığım andı. En kötüsü de Messi'nin ayrılığıydı. Eğer para dolu bir çantam olsaydı, Messi hala burada olurdu. Ayrıca oyunu domine edebilecek başka oyuncular getirmek isterdim." şeklinde yanıt verdi.

Barcelona, bu sezon oynadığı 8 maçın sadece 3'ünü kazanabildi.


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