Kocaelispor'un kamp programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekipte yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Salı günü başlayacak.



Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanacak ekip, 22 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.



Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.



