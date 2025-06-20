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Kocaelispor'un kamp programı açıklandı

Geçtiğimiz sezonda TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un hazırlık programı belli oldu

calendar 20 Haziran 2025 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'un kamp programı açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekipte yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Salı günü başlayacak.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanacak ekip, 22 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.


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