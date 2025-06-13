Kocaelispor 'da yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği son hızıyla devam ediyor.



Elde edilen bilgilere göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Lima, Kocaelispor'a önerildi.



Kariyerini 11 sezondur Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçiren Lima, Al-Wasl takımında forma giyiyor.



Orta saha oyuncusu olmasına rağmen, takımının en golcü isimlerinden olan Lima, 2014-15 sezonunda 17, 2015-16 sezonunda 27, 2016-17 sezonunda 29, 2017-18 sezonunda 23, 2018- 19 sezonunda 14, 2019-20 sezonunda 19, 2020-21 sezonunda 23, 2022-23 sezonunda 20, 2023-24 sezonunda 24, 2024-25 sezonunda ise 15 gol attı.



Al – Wasl ile 317 maça çıkan Fabio Lima, toplamda tam 217 gol kaydetti.



Fabio Lima'nın, 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. 6 buçuk milyon Euro değeri olan Brezilyalı oyuncu, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.

(Özgür Kocaeli Gazetesi)