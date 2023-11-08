Kjetil Knutsen: ''Beşiktaş gibi çok iyi bir takımla oynayacağız''

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Kjetil Knutsen: ''Beşiktaş gibi çok iyi bir takımla oynayacağız''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 13:42
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Norveç ekibi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Norveç temsilcisinde teknik direktör Knutsen ile kaleci Nikita Haikin, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Kjetil Knutsen, "Beşiktaş'ın sahasında baskılı oynayacağını düşünüyorum. Güzel bir atmosfer olacak. Çok sayıda seyirci tribünlerdeki yerini alacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İki takım da galip gelmeye çalışacak. İyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Knutsen, bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar aldıklarının hatırlatılması üzerine, "İyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki maçlarda aldığımız puanlarla performansımızı artırıyoruz. Daha çok büyüyeceğiz ve tecrübe kazanacağız. Böylece başka ülkelerin iyi takımlarıyla oynama şansını elde edeceğiz." diye konuştu.

Nikita Haikin ise ilk maçta Beşiktaş'ı 3-1 yendiklerini ancak İstanbul'da atmosferin farklı olacağını vurgulayarak, "Çok iyi bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Kazanmak istiyoruz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery