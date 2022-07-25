Kim Min-Jae, İtalya'ya gidiyor

Güney Koreli stoperitransferi tamamlanmak üzere. Fenerbahçe ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan Napoli, uzun uğraşların ardından Min-Jae ile de prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İtalya'ya davet etti.Kim Min-Jae'yi 26 Temmuz Salı günü İtalya'ya getirecek olan Napoli,Haberde; Güney Koreli yıldız eğer erken saatlerde İtalya'da olursa gün içerisinde sağlık kontrollerinin yapılacağı ancak akşam saatlerinde iniş yapması halinde kontrollerin bir sonraki güne sarkacağı belirtildi.Daha önce çıkan haberlerde, Fenerbahçe ile Napoli'nin Kim Min-Jae'nin transferi için yaklaşıkanlaşma sağladığı belirtilmişti.