16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Kick boks dünya şampiyonu öğrenciye okulunda konfetili sürpriz karşılama yapıldı

Kick boks dünya şampiyonu Elif Ceren Uzunçakmak'a, Kayseri'deki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri sürpriz karşılama yaptı.

calendar 16 Ekim 2025 18:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kick boks dünya şampiyonu öğrenciye okulunda konfetili sürpriz karşılama yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda birinci olan lise öğrencisi Elif Ceren Uzunçakmak'a, Kayseri'deki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri sürpriz karşılama yaptı.

Selçuklu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uzunçakmak, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 7-12 Ekim arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 60 ve 65 kilogramda genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Şampiyona sonrası memleketine dönen Uzunçakmak, okuldaki arkadaşları ile öğretmenleri tarafından konfetiler ve alkışlar eşliğinde tezahüratlarla karşılandı.

Uzunçakmak, AA muhabirine, çok çalıştığını ve bunun meyvesini aldığını söyledi.

Okuluna şampiyon olarak dönmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Uzunçakmak, "Taşkent'te düzenlenen dünya kupasında 2 sıklette de şampiyon olmak nasip oldu. Sabah, akşam demeden hocalarımla çalıştık ve sonunda böyle güzel bir şampiyonluk nasip oldu." diye konuştu.

Uzunçakmak, kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Okulun müdürü Alper Başkan da öğrencilerinin başarısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Öğrencimizle gurur duyduk." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.