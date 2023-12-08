Kevin N'Koudou Arabistan'ı sallamaya devam ediyor

Beşiktaşlı eski futbolcu Kevin N'Koudou'nun forma giydiği Damac FC, Al Ittihad ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maça N'Koudou damga vurdu. Öte yandan Kamerunlu futbolcu, attığı gollerle yükselen performansını sürdürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Kevin N'Koudou Arabistan'ı sallamaya devam ediyor
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08 Aralık 2023 11:30
Beşiktaş forması ile beklentilerin altında kalan Kevin N'Koudou, yeni takımı Damac FC'de inanılmaz bir performans sergiliyor.

Gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nin 16. haftasında oynanan Al Ittihad maçını da boş geçmedi. 28 yaşındaki futbolcu, sergiledi performansla maça damga vurdu.

2 GOLLE MAÇA DAMGA VURDU

Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı kritik maçın gol perdesini açan isim oldu. Müsabakanın 12. dakikasında sahneye çıkan N'Koudou'ya 45+3'te Hamdallah cevap verdi. N'Koudou'nun bu gole karşılık vermesi uzun süremedi ve yıldız futbolcu 4 dakika sonra şık bir golle yeniden takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın skorunu ise Al Ittihad'ın futbolcusu Grohe belirledi. Grohe, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.

Kritik maçı Damac, 3-1'lik skorla kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırarak ligde 24 puana ulaştı.



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