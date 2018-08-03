  •  
    İşte Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!
  •  
    "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse, onu göndeririz"
  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu

Kevin Mirallas'ın yeni adresi Serie A

Fenerbahçe'nin de bir dönem gündemine gelen Kevin Mirallas, Fiorentina'ya kiralanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kevin Mirallas'ın yeni adresi Serie A
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 01:00
Fenerbahçe'nin de gündeminde bir dönem yer alan Kevin Mirallas'ın Serie A yolcusu olduğu ortaya çıktı.

Everton Menajeri Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Kevin Mirallas'ın, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olması bekleniyor. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan habere göre Fiorentina, 24 saat içerisinde Mirallas'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklayacak.

30 yaşındaki Belçikalı oyuncu hem forvet bölgesinde, hem de iki kanatta görev yapabiliyor.

Mirallas, geçen sezonun ikinci yarısında da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a kiralanmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için