'nin de gündeminde bir dönem yer alan'ınolcusu olduğu ortaya çıktı.Everton Menajeri Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Kevin Mirallas'ın, Serie A ekiplerinden'ya transfer olması bekleniyor. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan habere göre Fiorentina, 24 saat içerisinde Mirallas'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklayacak.30 yaşındaki Belçikalı oyuncu hem forvet bölgesinde, hem de iki kanatta görev yapabiliyor.Mirallas, geçen sezonun ikinci yarısında da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a kiralanmıştı.