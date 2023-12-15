Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'in Draymond Green için verdiği süresiz uzaklaştırma kararına katıldığını söyledi.



Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'e vurduktan sonra geçtiğimiz günlerde NBA'den süresiz olarak uzaklaştırma cezası alan Green'le ilgili, birçok oyuncu endişesini dile getirmişti.



Kerr, sahadan uzakta geçirdiği süre içinde değişimini görmeyi ve kendini toparlamasını umduğunu belirttiği Green'in durumu hakkında şu şekilde yorum yaptı:



"Bu durum basketboldan çok daha öte bir şey. Burada asıl önemli olan şey, Draymond'a yardımcı olmak. Bu ceza, Draymond'ın bir adım kenara çekilip bazı konularda değişebileceğini göstermesi için bir fırsat.



Bunun çözümü kaç maç uzaklaştırma alacağına karar vererek değil, Draymond'a yardım ederek gelir.



Kendisi bu son olayda bir patlama noktasına gelmiş de değil. Rudy'yi (Gobert) boğan, geçen yıl Jordan'a (Poole) yumruk atan o kişinin değişmesi gerekiyor."



Green, sezondaki ikinci cezası öncesinde 9.7 sayı, 5.8 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalıyordu.





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