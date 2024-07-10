Kerem Aktürkoğlu'u için yolun sonu; ayrılık

Galatasaray'da geçen sezona iyi başlayan ve etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia geldi.
EURO 2024 performansı beklentilerin altında kalan Milli yıldızın, buna karşın bir süredir hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan birçok kulüple dirsek temasında olduğu öğrenildi.
Bu kulüplerden biri de İspanya'nın köklü ekiplerinden Real Sociedad.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
La Liga temsilcisinin, Kerem'in bonservisine 12 milyon Euro ayırdığı, resmi görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı, genç oyuncunun ise bu transfere turnuva öncesi yeşil ışık yaktığı belirlendi.
Galatasaray formasıyla toplamda 173 maça çıkan milli yıldız, 44 gol ve 39 asist yaptı.
EURO 2024 performansı beklentilerin altında kalan Milli yıldızın, buna karşın bir süredir hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan birçok kulüple dirsek temasında olduğu öğrenildi.
Bu kulüplerden biri de İspanya'nın köklü ekiplerinden Real Sociedad.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
La Liga temsilcisinin, Kerem'in bonservisine 12 milyon Euro ayırdığı, resmi görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı, genç oyuncunun ise bu transfere turnuva öncesi yeşil ışık yaktığı belirlendi.
Galatasaray formasıyla toplamda 173 maça çıkan milli yıldız, 44 gol ve 39 asist yaptı.