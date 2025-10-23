Kerem Aktürkoğlu'ndan Başsavcılığa şikayet!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun avukatları, futbolcuya gelen hakaret içerikli paylaşımlar için harekete geçti.
ŞİKAYETTE BULUNULDU
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun avukatları, oyuncunun aile bireyleri, evliliği ve özel hayatı ile ilgili ahlaksızca paylaşım yapan hesaplar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile bu sezon 7 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
