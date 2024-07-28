Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan iki yeni talip

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan iki sürpriz talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan iki yeni talip
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28 Temmuz 2024 10:09
Galatasaray'da yapılacak transferle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak.

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Kerem Aktürkoğlu geliyor. Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti.

SOCIEDAD İHTİMALİ AZALIYOR

Adı sık sık Real Sociedad ile anılan Kerem ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, 25 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad'a transfer olma ihtimalinin giderek düştüğünü yazdı.



LILLE VE ROMA İSTİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro önerecek.

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı. Milli yıldız, 15 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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