Kerem Aktürkoğlu devleri geride bıraktı!

Galatasaray'da yıldızı parlayan Kerem Aktüroğlu, 2023 yılında dünya yıldızlarını geçerek adını zirveye yazdırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu devleri geride bıraktı!
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27 Eylül 2023 09:05
Son güncelleme 27 Eylül 2023 13:00
Galatasaray'ın başarılı hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor mücadelesini 1 asistle tamamladı.

Kerem, en önemli 15 ligde forma giyen futbolcular arasında 2023 yılında asist krallığında zirvedeki yerini daha da sağlama aldı. 19 asistle bu alanda zirvede yer alan Galatasaraylı futbolcuyu, 17 gol pasıyla Manchester City'li Kevin De Bruyne takip etti.

Listede üçüncü sırada 16 asistle Joey Veerman yer alırken tabloda 12 gol pasıyla Fenerbahçeli Dusan Tadic de 10. konumda bulunuyor.



ZİRVE YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor karşısında Icardi'ye verdiği gol pasıyla Süper Lig'de asist krallığında 6 maçta 5 pasla liderliğini korudu.

Kerem, son 2 sezonda 16 asist yaparken 10'unda golü atan Icardi oldu. Tecrübeli hücumcunun bu sezon yaptığı 5 asistin 4'ü de Icardi'ye oldu. Öte yandan ilk 6 haftalar baz alındığında 3 gol ve 5 asisitle Kerem Aktürkoğlu'nun en iyi lig başlangıcı oldu. 

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