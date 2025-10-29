Kenan yine sahnede! Juventus, Udinese engelini aştı

İtalya Serie A 9. hafta maçında Roma sahasında Udinese'yi ağırladı.
Juventus Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Maçın ilk yarısı 5. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltıdan golü ve Nicolo Zaniolo'nun 45+1'de attığı gol ile 1-1 berabere bitti.
Juventus ikinci yarıda Gatti'nin 67. dakikadaki golü ve Kenan Yıldız'ın 90+6'da penaltıdan attığı golle maçı kazanmayı bildi.
🔥Nicolò Zaniolo sahneye çıktı, devre bitmeden takımına beraberliği getirdi!pic.twitter.com/AJMJ1bogXL
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltirken, Udinese 12 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Juventus deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Udinese ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
🇹🇷Kenan Yıldız, kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.pic.twitter.com/H6yVIeTkew
