Kemal Özdeş'ten transfer açıklaması!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 3-2 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi.



Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Böyle bir maçta son dakika kazanmak stattaki herkesi, takımımı mutlu etti." diyen Özdeş, "Ligin ilk haftası olmasına rağmen son dakikaya kadar tempolu bir maçtı. İlk 30 dakika her şey yolundaydı. Hem defansif hem de ofansif olarak doğru işler yaptık. İlk yarının son 10 dakikasında kendi yarı alanımızdan çıkamadık. Ankaragücü birkaç fırsat değerlendiremedi. Maç 2-0 olana kadar girdiğimiz pozisyonlar ve direkten dönen toplar var. Yine doğru oynayan taraftık. Oyunun rahatladığını düşünürken maç 2-1 oldu. Onun şokunu atlatamadın 2-2 oldu. Maç iyi giderken hak etmediğimiz şekilde beraberlik geldi. Ancak son dakikada attığımız golle maçı kazandık. Bizim için iyi bir gün." diye konuştu.



Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Altı haftadır takımımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Hala eksiklerimiz var. Süreç içinde eksikleri gideceğimizi düşünüyoruz. Genç oyuncular aramıza katıldı. Oldukça gelişim gösteriyorlar. Maç 2-2'ye gelmese onlara da süre verecektim. Maçı kazandık. Ankaragücü'nü de kutluyorum. Hem takımımızı oluşturmaya hem de sıkı çalışıp galibiyetleri tekrar tekrar yaşatmaya çalışacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Üç oyuncu alacağız"



Kemal Özdeş, kadrolarına 3 oyuncu katacaklarını söyledi.



İki hücum, bir de orta saha oyuncusu alacaklarını anlatan Özdeş, şunları kaydetti:



"Ön tarafa 2 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Hem kulübün vizyonuna uygun hem de genç oyuncuları değerli kılacak futbolcular istiyoruz. Bir de orta sahayla 3 oyuncu alacağız. Yerli oyuncu da katmak istiyoruz. Akademimizden 2006 doğumlu oyuncularımız çok iyi geldi. Her gün gelişiyorlar. Onlara da süre verebilirsek amacımıza ulaşacağız. Ancak takım kurma çalışmamız 3-4 hafta sürecek."



Yetiştirici kulüp olmak istediklerini vurgulayan lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, "Üretmek istiyoruz. Geçen yıllarda hem transfer ettiklerimiz hem de altyapımızdan yetişenler büyük takımlara transfer oldu. Kasımpaşa'nın bir misyonu var. Etkin bir akademimiz var. Daha fazla genç oyuncuyu takımda barındırmanın hesabını yapıyoruz. Ancak önce kadromuzun yarışacak hale gelmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.



Özdeş, 2006 doğumlu Yasin Özcan'ın performansını değerlendirerek, "Yasin her pozisyonda oynayabiliyor. Futbola sol önde başladı. İhtiyaç oldu, sol beke alındı. Yaşına rağmen iyi maçlar çıkardı. Sorumluluğu iyi sırtladı. Şimdi de esas mevkii savunmanın merkezine geçti. Özellikli bir oyuncu. Her pozisyonda oynayabilen, taktiği çok iyi anlayabiliyor. Umarım böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.