Keçiörengücü tek golle Malatya'da galip

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü tek golle Malatya'da galip
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25 Ağustos 2024 23:56
Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ankara Keçiörengücü 1-0 kazandı.

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 56. dakikada Mert Kula kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü, puanını 4 yaptı. Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.

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