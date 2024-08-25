Keçiörengücü tek golle Malatya'da galip

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ankara Keçiörengücü 1-0 kazandı.
Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 56. dakikada Mert Kula kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü, puanını 4 yaptı. Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.
Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 56. dakikada Mert Kula kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü, puanını 4 yaptı. Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.
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