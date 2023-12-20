Keçiörengücü: "Kazanabilecekken yenildik"

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 3-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü: 'Kazanabilecekken yenildik'
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20 Aralık 2023 20:08
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 3-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, kazanabilecek bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Özcan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolun enteresan bir oyun olduğunu belirtti. "Futbolu renngli kılanda belki de bu" diyen Özcan, "Kazanabilecekken yenildik. Teksüt Bandırmaspor'u tebrik ediyoruz. Her şey çalışmaktan geçiyor. Son vuruşlar, final pasları çok önemli. İlk yarı 3-0 ya da 4-0 öne geçebilirdik. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Yapılan bireysel hatalar var. Onların üzerinde çalışacağız. En iyi şekilde eski günlerimize geri döneceğiz. Ayağa kalkacağız, eski günlerimizdeki gibi iyi oynamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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