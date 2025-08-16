Keçiörengücü ile İstanbulspor Ankara'da yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 2. Haftasında Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Ankara'da bulunan Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Deplasman ekibinde Abdullah Dıjlan Aydın, karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Keçiörengücü, puanını 4'e yükseltirken, deplasman ekibi İstanbulspor puanını 2'ye yükseltti.
Ankara temsilcisi gelecek hafta Boluspor'a konuk olurken, İstanbulspor ise kendi evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzcan Çalışkan, Mexer (Dk. 43 Abdullah Çelik), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Erkam Develi, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 61 Rroca), Ezeh (Dk. 90+1 Ofori), Fernandes (Dk. 82 Ali Akman)
İstanbulspor: İsa Doğan, Ali Şahin Yılmaz, Ologo, İzzet Ali Erdal, Yunus Bahadır (Dk. 58 Özcan Şahan), Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın, Duhan Aksu (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 67 İsa Dayaklı), Mamadou (Dk. 46 Krstovski) (Dk. 90 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin (Dk. 77 Sambissa)
Kırmızı kart: Dk. 85 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mamadou, Dk. 63 Ali Şahin Yılmaz, Dk. 69 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 64 Rroca, Dk. 72 Abdullah Çelik, Dk 90+4 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
