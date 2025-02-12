Keçiörengücü, Adanaspor'u 3 golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, Adanaspor'u 3 golle devirdi
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12 Şubat 2025 16:23
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Adanaspor karşı karşıya geldi. 

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. 

Keçiörengücü'nün golleri; Mame Diouf, Hasan Hatipoğlu (KK) ve Moustapha Camara'dan geldi. 

SONUÇLA BİRLİKTE DURUM

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, 37 puanla 6. sıraya yükseldi ve son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı.

Adanaspor ise 19 puanla 19. sırada bulunuyor.

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