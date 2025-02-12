Keçiörengücü, Adanaspor'u 3 golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Adanaspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



Keçiörengücü'nün golleri; Mame Diouf, Hasan Hatipoğlu (KK) ve Moustapha Camara'dan geldi.



SONUÇLA BİRLİKTE DURUM



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, 37 puanla 6. sıraya yükseldi ve son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı.



Adanaspor ise 19 puanla 19. sırada bulunuyor.