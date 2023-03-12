Keçiörengücü, 3 puanı 4 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 4-0 kazanırken goller; 13. dakikada Bekir Karadeniz, 59. dakikada Malaly Dembele, 61. dakikada Aly Malle ve 90+2'de Anderson Cordeiro'dan geldi. Konuk ekip Altınordu'da Erdem Gökçe, 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 46 puana ulaşarak zirve takibi sürdürürken, Altınordu 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Altınordu evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan (Dk. 81 Jallow), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Aykut Çeviker), Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 46 Melih İnan), Malle (Dk. 68 Costa), Dembele (Dk. 86 Musa Caner Aktaş)
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 63 Erdem Gökçe), Alperen Selvi, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan (Dk. 63 Emircan Gürlük), Emirhan Aydoğan (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Recep Aydın), Ahmet Dereli
Goller: Dk.13 Bekir Karadeniz, Dk. 59 Dembele, Dk. 62 Malle, Dk. 90+2 Costa (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 79 Erdem Gökçe (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 34 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 90+3 Kürşad Sürmeli (Altınordu)
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 4-0 kazanırken goller; 13. dakikada Bekir Karadeniz, 59. dakikada Malaly Dembele, 61. dakikada Aly Malle ve 90+2'de Anderson Cordeiro'dan geldi. Konuk ekip Altınordu'da Erdem Gökçe, 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 46 puana ulaşarak zirve takibi sürdürürken, Altınordu 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Altınordu evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan (Dk. 81 Jallow), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Aykut Çeviker), Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 46 Melih İnan), Malle (Dk. 68 Costa), Dembele (Dk. 86 Musa Caner Aktaş)
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 63 Erdem Gökçe), Alperen Selvi, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan (Dk. 63 Emircan Gürlük), Emirhan Aydoğan (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Recep Aydın), Ahmet Dereli
Goller: Dk.13 Bekir Karadeniz, Dk. 59 Dembele, Dk. 62 Malle, Dk. 90+2 Costa (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 79 Erdem Gökçe (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 34 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 90+3 Kürşad Sürmeli (Altınordu)
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