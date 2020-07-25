Kayserispor XI: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

Ligde 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, 22 gollü Papiss Cisse'nin önünde sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak.

Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış olacak.

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'ın karşısına çıkıyor.Kadir Has Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor'un karşılaşma öncesinde 62 puanı bulunurken Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada yer alıyor.Kayserispor'da Mensah ve Diego Angelo cezaları nedeniyle kadroda yok.Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı bulunuyor ve kadroda olmayacak.