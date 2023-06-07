Kayserispor sezonu 9. sırada tamamladı

Kayserispor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 9. sırada tamamladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayserispor sezonu 9. sırada tamamladı
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07 Haziran 2023 16:04
Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonuna transfer yasağı ile başlayan Kayserispor'da sezon öncesi teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan getirildi.

Sezon devam ederken Andrea Bertolacci, Gustavo Campanharo ve Onur Bulut takımdan ayrıldı.

Sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar Sivasspor beraberliği ile bitirdi.

Kayserispor, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 50 puan topladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puanı silinen sarı kırmızılılar sezonu 47 puanla 9'uncu sırada tamamladı.
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