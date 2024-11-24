Kayserispor ile Fenerbahçe arasında büyük gerilim!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında saha içi mücadeleden çok, saha dışındaki gelişmeler gündeme damga vurdu. Özellikle loca krizi, iki kulüp arasındaki gerginliğin yeni bir boyuta ulaştığını gösterdi.
ALİ KOÇ VE ALİ ÇAMLI GERİLİMİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kayserispor Başkanı Ali Çamlı arasındaki gerilim, maç öncesindeki karşılıklı açıklamalarla tırmandı. İki başkan arasında sert ifadeler kullanılması, dostane ilişkilerin tamamen bittiğini gözler önüne serdi.
LOCA TAHSİSİ YAPILMADI
Gerginliğin sahaya yansıdığı bir diğer olay ise Fenerbahçeli yöneticilere loca tahsisi yapılmaması oldu. Geleneksel olarak deplasman takımı yöneticilerine sağlanan bu imkan, Kayserispor yönetimi tarafından Fenerbahçe için uygulanmadı. Bunun üzerine Fenerbahçeli yöneticiler, maçı üst tribünde izlemek zorunda kaldı.
TRİBÜNLERDE GERGİNLİK HAKİMDİ
Bu olay, tribünlerdeki atmosferi de etkiledi. Kayserispor taraftarları, maç boyunca yoğun bir şekilde takımlarını desteklerken, iki kulüp arasında yaşanan gerginlik tribünlerde de yankı buldu.
SAHA DIŞINDAKİ OLAYLAR MAÇA DAMGA VURDU
Kayserispor'un sahada Fenerbahçe karşısında aldığı 6-2'lik yenilgi, saha dışındaki bu krizlerin gölgesinde kaldı. İki kulüp arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceği ise merak konusu. [Haber: Faruk Aydemir]
ALİ KOÇ VE ALİ ÇAMLI GERİLİMİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kayserispor Başkanı Ali Çamlı arasındaki gerilim, maç öncesindeki karşılıklı açıklamalarla tırmandı. İki başkan arasında sert ifadeler kullanılması, dostane ilişkilerin tamamen bittiğini gözler önüne serdi.
LOCA TAHSİSİ YAPILMADI
Gerginliğin sahaya yansıdığı bir diğer olay ise Fenerbahçeli yöneticilere loca tahsisi yapılmaması oldu. Geleneksel olarak deplasman takımı yöneticilerine sağlanan bu imkan, Kayserispor yönetimi tarafından Fenerbahçe için uygulanmadı. Bunun üzerine Fenerbahçeli yöneticiler, maçı üst tribünde izlemek zorunda kaldı.
TRİBÜNLERDE GERGİNLİK HAKİMDİ
Bu olay, tribünlerdeki atmosferi de etkiledi. Kayserispor taraftarları, maç boyunca yoğun bir şekilde takımlarını desteklerken, iki kulüp arasında yaşanan gerginlik tribünlerde de yankı buldu.
SAHA DIŞINDAKİ OLAYLAR MAÇA DAMGA VURDU
Kayserispor'un sahada Fenerbahçe karşısında aldığı 6-2'lik yenilgi, saha dışındaki bu krizlerin gölgesinde kaldı. İki kulüp arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceği ise merak konusu. [Haber: Faruk Aydemir]