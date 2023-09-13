Kayserispor'da transfer tahtasında mutlu son!

Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da transfer tahtası sürecini sonunda tamamladı. 51 sorunlu dosya için çalışan Kayserispor, tüm pürüzleri giderdi ve çarşamba günü itibariyle transfer tahtasını açıyor.



Konuya ilişkin Recep Uçar'ın imza töreninde konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, şu sözleri kullandı; "51 sorunlu dosya ile uğraştık. Bakanım, başkanım ve valim de benimle birlik uğraştılar. Sürecin sonunaa geldik. Bugün itibariyle, 2 tane dosyamız var. Üzerinde başkanımızla beraber çalışıyoruz. Bugün nihayetlendireceğiz. Çarşamba gününden itibaren Kayserispor camiasına diyeceğiz, transfer yasağı sorunumuz bitmiştir. Lütfen bunun sevincini yaşama imkanı verin. Artık süreç geride kaldı. Suçlu aramaya gerek yok."



Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kaldırılması ile birlikte, 6-7 yeni ismi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.



