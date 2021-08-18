Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.



Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



KAYSERİSPOR TARAFTARINDAN 'KARAMAN' AYAKLANMASI!



Teknik Direktörlük için Hikmet Karaman'ın Kayserispor ile anılmasıyla beraber taraftarlar ayaklandı. İsyan bayrağı açan taraftarlar Twitter'da açtığı 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi. Binlerce olumsuz yorumun yapıldığı Karaman için yönetim ve taraftar ikiye bölündü.



Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına giren kulüpte, Hikmet Karaman ismi ön plana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.



Hikmet Karaman'ın teknik direktörlük kariyeri;



Kayserispor, 3

Ankaragücü, 4

Yeni Malatyaspor

Alanyaspor

Çaykur Rizespor, 2

Erciyesspor

Bursaspor

Gaziantepspor

Manisaspor

Antalyaspor

Ankaraspor

Malatyaspor

Adanaspor

Erzurumspor

Zeytinburnuspor

Kocaelispor, 2



