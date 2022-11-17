Kayserispor'da büyük transfer planı!

Sezonun geride kalan 14 haftasında Anadolu takımları arasında en dikkat çeken performanslardan birine hiç kuşku yok ki Kayserispor imza attı.



Kulübe gelen 2 dönem transfer yasağının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ömer Erdoğan'ın lige başlamadan bırakması, önemli oyuncuların farklı takımlara transfer olmalarıyla sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'ın sergilediği performans adeta harikaydı.



Bu süreçte TFF tarafından teknik direktör Çağdaş Atan'ın da ödüllendirilmesiyle onore olan Kayserispor'da gözler transfer yasağına çevrildi.



Başkan Berna Gözbaşı'nın Konya maçı sonrası, "Affımı istiyorum" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken kulüp için şehrin ileri gelenlerinin önümüzdeki günlerde bir toplantı yaparak, Gözbaşı'nın devam etmesini ve tahtanın açılmasını sağlayacakları öğrenildi.



Atan'a yeni sözleşme



İç Anadolu ekibinin tahtayı açabilmesi adına 5 milyon Euro'yu bulan bir bütçeye ihtiyacı olduğu ifade ediliyor. Takımın başına geldiğinde, "Hayallerimiz bütçelerden büyük" sloganıyla yola koyulan Çağdaş Atan'a şu anda şehirde büyük bir sevgi var ve genç hocanın da sözleşmesinin uzatılacağı kaydedildi.





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