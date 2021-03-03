Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 4 maç sonra galibiyet aldı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Muhar ve 77. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 73. dakikada Samudio kaydetti.



Bu sonucun ardından galibiyet özlemini noktalayan Kayserispor puanını 28 yaparken, 8 maçtır kazanamayan Rizespor 28 puanda kaldı. Öte yandan Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste 8 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti.



Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Hatayspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.



43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda, top savunmaya çarparak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN











