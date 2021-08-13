Kasımpaşa, Hatayspor deplasmanına çıkacak

Kasımpaşa, yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'un konuğu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Abone Ol
Kasımpaşa, Hatayspor deplasmanına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 17:04
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında cumartesi günü Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen sezonu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Hatayspor, sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-1 kazanmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.