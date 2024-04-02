Kasımpaşa'da, Kayseri maçı öncesi 4 eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da, Kayseri maçı öncesi 4 eksik
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02 Nisan 2024 12:05
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, 3 Nisan Çarşamba (yarın) Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece bir kez galip gelebilen Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor.

İstanbul temsilcisinde, ligde son oynadığı Galatasaray maçında kırmızı kart gören Claudio Winck, sarı kart cezalısı Aytaç Kara ve Kenneth Omeruo ile sakatlığı devam eden Erdem Çetinkaya yarın forma giyemeyecek.

 

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