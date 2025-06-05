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Kartal Kayra Yılmaz: "Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum"

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da geçiren Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor.

calendar 05 Haziran 2025 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum'
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Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha Kartal Kayra Yılmaz, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor. 

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Kartal Kayra, yeni sezon hazırlık kampında kendisini kanıtlayarak Beşiktaş'ta kalıcı olmayı hedefliyor. Genç oyuncu, "Bu kez Beşiktaş'ta kalıcı olmak ve formayı kapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 33 maça çıkan Kartal Kayra, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.


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