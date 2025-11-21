21 Kasım
Karşıyakalı Erhan'dan bahis açıklaması

Karşıyaka'da Erhan Öztürk, bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Kasım 2025 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da bahis soruşturması nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan takımın önemli isimlerinden Erhan Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 10 maçta 2 gol, 3 asistle takımına katkı sağlayan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, "2024'te profesyonel olduktan sonra her kuralı ve sorumluluğu çok daha bilinçli şekilde taşıyorum. Bugün yaşadığım süreç, amatör yıllarında, geleceği öngöremeden yaptığım hataların sonucudur" dedi.

"Armasını taşıdığım hiç bir takıma bahis oynamam söz konusu dahi değildir" ifadelerini kullanan tecrübeli oyuncu, "Karşıyaka taraftarı ise benim için sadece bir taraftar değil. Bana aile sıcaklığını hissettiren, geldiğim ilk günden beri beni sahiplenen, sevgisiyle güç veren bir topluluk. Onlardan ayrı kalacak olmak bu süreçte beni en çok üzen şey olacak. Bu zamanı kendimi geliştirerek değerlendireceğim ve çok daha güçlü döneceğim. Destek olan herkese gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

Öte yandan lige verilen arada Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını Namık, Hamza ve rakibin kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazanan Karşıyaka, yarın taraftara kapalı olacak randevuda Bucacaspor 1928'le özel bir müsabakaya çıkacak.


