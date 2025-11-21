Karşıyakalı Erhan'dan bahis açıklaması

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da bahis soruşturması nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan takımın önemli isimlerinden Erhan Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 10 maçta 2 gol, 3 asistle takımına katkı sağlayan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek,dedi.ifadelerini kullanan tecrübeli oyuncu,diye konuştu.Öte yandan lige verilen arada Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını Namık, Hamza ve rakibin kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazanan Karşıyaka, yarın taraftara kapalı olacak randevuda Bucacaspor 1928'le özel bir müsabakaya çıkacak.