Karşıyaka'ya altyapıda milli davet

Karşıyaka'nın basketbolda altyapısında yetişen 15 yaşındaki oyuncusu Erdinç Alex Koyun, U17 Milli Takım'a çağrıldı.
Erdinç, 2024 Yıldız Erkekler Dünya Kupası'na hazırlanan U17 Yıldız Erkek Milli Takımı'nın 25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kampa katılarak, 30 Mart-7 Nisan arasında Almanya'da düzenlenecek 30. Albert Schweitzer Hazırlık Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.
Erdinç, 2024 Yıldız Erkekler Dünya Kupası'na hazırlanan U17 Yıldız Erkek Milli Takımı'nın 25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kampa katılarak, 30 Mart-7 Nisan arasında Almanya'da düzenlenecek 30. Albert Schweitzer Hazırlık Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.
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