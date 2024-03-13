Karşıyaka'ya altyapıda milli davet

Karşıyaka altyapısında yetişen 15 yaşındaki Erdinç Alex Koyun, U17 Milli Takımı'na davet edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'ya altyapıda milli davet
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13 Mart 2024 13:27
Karşıyaka'nın basketbolda altyapısında yetişen 15 yaşındaki oyuncusu Erdinç Alex Koyun, U17 Milli Takım'a çağrıldı.

Erdinç, 2024 Yıldız Erkekler Dünya Kupası'na hazırlanan U17 Yıldız Erkek Milli Takımı'nın 25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kampa katılarak, 30 Mart-7 Nisan arasında Almanya'da düzenlenecek 30. Albert Schweitzer Hazırlık Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

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