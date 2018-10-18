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Karşıyaka pes etmiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Kızılcabölükspor karşısında alınan beraberlik sonrası moral buldu.

Kaynak: DHA
Karşıyaka pes etmiyor
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18 Ekim 2018 14:36
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 yenilgiyle son sıraya demir attıktan sonra zorlu Kızılcabölükspor deplasmanında son anlarda 2-2'lik beraberliği yakalayıp puan almayı başaran Karşıyaka, moral tazeledi.

Son 3 yılda 2 kez küme düşerek amatör kümenin eşiğine gelen Karşıyaka'nın tamamı altyapı patentli genç kadrosu, Kızılcabölük beraberliğiyle erken pes etmeyeceklerini kanıtladı. Yeşil-kırmızılılarda bu yıl henüz sezon başında 3'üncü teknik direktör olarak göreve gelen Mesut Toros, kırılma noktası niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.,

İlk maçına çıkan, Kızılcabölük'ün evinde daha önce oynadığı 3 maçı da çok farklı kazandığını hatırlatan Toros, "Çok iyi mücadele ettik. Son anlara kadar mağlubiyeti kabullenmedik. Galibiyet golünü de bulabilirdik. Genç ve kırılgan bir takımız, oyuncularımızda üst üste yenilgilerle özgüven kaybı oluşmuş. Ancak bu deplasman bize pozitif enerji verdi. Yetenekli oyuncularımız var ve kısa sürede toparlanacağız. Pazartesi günü iç sahada oynayacağımız Osmaniyespor maçı mesai saatinde olmasına rağmen taraftarlarımızı stada bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka, bu sezon 2-2'lik Alibeyköyspor deplasmanının ardından ikinci kez son anlarda puan aldı.

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