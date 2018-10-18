Karşıyaka pes etmiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 yenilgiyle son sıraya demir attıktan sonra zorlu Kızılcabölükspor deplasmanında son anlarda 2-2'lik beraberliği yakalayıp puan almayı başaran Karşıyaka, moral tazeledi.Son 3 yılda 2 kez küme düşerek amatör kümenin eşiğine gelen Karşıyaka'nın tamamı altyapı patentli genç kadrosu, Kızılcabölük beraberliğiyle erken pes etmeyeceklerini kanıtladı. Yeşil-kırmızılılarda bu yıl henüz sezon başında 3'üncü teknik direktör olarak göreve gelen Mesut Toros, kırılma noktası niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.,İlk maçına çıkan, Kızılcabölük'ün evinde daha önce oynadığı 3 maçı da çok farklı kazandığını hatırlatan Toros,dedi.Karşıyaka, bu sezon 2-2'lik Alibeyköyspor deplasmanının ardından ikinci kez son anlarda puan aldı.