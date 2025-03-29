Karşıyaka ligde 11 maç sonra kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka ligde 11 maç sonra kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 20:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yendi.

Karşıyaka başantrenörü Ahmet Çakı ilk maçına galibiyetle başlarken, İzmir temsilcisi 11 maç sonra galip gelmeyi başardı. 

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Hakan Sayılı 8, Efe Ergi Tırpancı 4, Smith 21, Gallinat 22, Muhsin Yaşar 18, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı 2, Braimoh 3, Hollins, Mert Celep 4

Bursaspor Yörsan: Brown 19, Julius 18, Grantham 10, Mutaf 15, Gavrilovic, Ömer Utku Al, Michineau 7, Sharma 3, Berkay Candan 6,

1. Periyot: 26-19

Devre: 36-37

3. Periyot: 59-54

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery