Karşıyaka'dan potada hayati zafer

Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız olarak mücadele eden, yarım asır sonra düşme korkusu yaşayan Karşıyaka, taraftarının müthiş desteğiyle önemli rakiplerinden Aliağa Petkimspor'u uzatmaya giden maçta 93-90 yendi kurtuluş yolunda dev bir adım attı.
Ligde 2 şampiyonluk, 3 kupa zaferi yaşayan, Avrupa'da 2 final oynayan Karşıyaka bu sezon aylardır içinde bulunduğu sıkıntıları camiasıyla aşmaya çok yaklaştı. Sezon başında çok iddialı bir kadro kurduktan sonra 26 senelik sponsoru giden, 6'sı yabancı 7 oyuncusu ve Antrenör Ufuk Sarıca ocak ayında ayrılan Kaf-Kaf, üst üste 11 maç kaybederek düşme hattına yaklaşmasına rağmen küllerinden doğdu.
Antrenörlük görevine 3 hafta önce Ahmet Çakı'yı getiren, yönetim, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu ve Cenk Karace olmak üzere eski başkan ve yöneticileri ile Yaşar Ailesi'nin destekleriyle transferi açarak en kritik dönemde 4 yeni yabancı alan Karşıyaka hayati galibiyetler elde etti. Ahmet Çakı yönetiminde iç sahada Bursaspor'u 82-78 yenip, deplasmanda Darüşşafaka'ya 84-75 yenilen Karşıyaka, Petkimspor engelini ise taraftarının desteğiyle aştı. Baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen, 4 yabancısından Hollins'ten yararlanamadığı maçta normal sürede son anda galibiyeti kaçırıp 81-81 eşitliğe engel olamayan yeşil-kırmızılı ekip, uzatmada ise hayati zafer elde etti.
Bitime 5 hafta kala 10 galibiyete ulaşarak düşme hattına 3 galibiyet fark atan Kaf-Kaf, 1 galibiyet daha alırsa hiçbir rakibine bakmadan ligde kalacak. 9 galibiyette kalan Petkim'den ikili averaj üstünlüğünü de alan Karşıyaka bu hafta 7 galibiyetle düşme hattındaki Manisa Basket'e konuk olacak. Antrenör Ahmet Çakı, "İlk gün, 'Burada çok zor bir durum var ama bu durumun altından kalkabilecek bir kulüp varsa, o da Karşıyaka'dır' demiştim. Bunun en büyük nedeni ise Karşıyaka taraftarıdır. Bu galibiyeti Karşıyaka taraftarına armağan ediyorum. Hakan maç sırasında sakatlandı, Smith zehirlendi, Gallinat ise sakatlığına rağmen maça çıkarak elinden geleni yaptı. Takım, gerçek bir ruh ve karakter ortaya koydu" dedi.
MUHSİN VE GALLINAT FARKI
Karşıyaka'ya büyük çekişmeye sahne olan maçta galibiyeti Muhsin Yaşar ve Roberto Gallinat'ın müthiş performansı getirdi. Milli pivot Muhsin, 26 sayı, 13 ribaundla double double yaptı. Tecrübeli oyuncu normal sürenin son anlarında beşinci faulünü yapıp oyun dışı kalsa da yabancılardan Gallinat 24 sayıyla takımı zafere taşıdı. Uzatmada Gallinat ve Smith'in performansları Kaf-Kaf'a galibiyeti getirdi. Karşıyakalı oyuncular maç sonunda önemli galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Karşıyaka'dan potada hayati zafer
Karşıyaka, Petkimspor'u uzatmada devirip düşme hattından uzaklaştı; taraftarı ve yeni transferleriyle küllerinden doğdu.
Son güncelleme 14 Nisan 2025 14:15
Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız olarak mücadele eden, yarım asır sonra düşme korkusu yaşayan Karşıyaka, taraftarının müthiş desteğiyle önemli rakiplerinden Aliağa Petkimspor'u uzatmaya giden maçta 93-90 yendi kurtuluş yolunda dev bir adım attı.
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