Karşıyaka'dan Hilliard bombası

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun finalisti Karşıyaka, transferde bombayı patlatıp NBA ve Euroleague patentli Darrun Hilliard'ı kadrosuna kattı.



Kariyerinde 2015-2018 yılları arasında NBA'de Detroit Pistons ve San Antonio Spurs formalarıyla 91 maça çıkan, Euroleague'de Baskonia, CSKA Moskova, Bayern Münih ve son olarak geçen sezon Maccabi Tel Aviv formalarını giyen 30 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet Karşıyaka'ya imza attı.

Adı bir dönem Anadolu Efes'le de anılan Hilliard, geçen sezon Euroleague'de 9.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.2 asist ortalamaları tutturdu. Bu sezon Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, Hilliard'ın imzasıyla kadroyu tamamlarken, 7'nci yabancı arayışlarını da sürdürüyor. Geçen sezonki kadrosundan McCollum, Jaylon Brown ve Vitto Brown'ı takımda tutan Karşıyaka daha önce yabancı olarak Kelan Martin ve Vernon Corey'i almıştı.

Karşıyaka yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 83-74 mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-19, ilk yarısı 37-37, üçüncü periyodu da 50-60 bitti. Karşıyaka'da antrenmanda sakatlanan ve eli tedbir amaçlı olarak alçıya alınan Vitto Brown oynamadı. Manisa BŞB'de ise John Roberson, James Anderson ve Dünya Şampiyonası'nda Meksika forması giyen Pako Cruz yer almadı. Manisa ekibinde Antalya'da oynanan Zenit maçında ayak baş parmağı kırılan Dorukhan Engindeniz de yoktu. Karşıyaka'da yeni transferlerden Kelan Martin 14, Furkan Haltalı ve Vernon Corey 12'şer sayı üretti. Manisa BŞB'de Russell ve Terry 14'er sayıyla oyradı.