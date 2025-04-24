Karşıyaka'da Gallinat seferberliği

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun bitmesine 4 maç kala kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etmeye çalışan Karşıyaka, sakatlanan yıldızı Roberto Gallinat için seferber oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde 19 Nisan'daki Manisa Basket deplasmanında omzundaki sakatlığı nüksedince oyuna devam edemeyen takımın en skorer ismi Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Kaf-Kaf'ın 28 Nisan Pazartesi günü evinde oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibinin EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.
Ligde 19 Nisan'daki Manisa Basket deplasmanında omzundaki sakatlığı nüksedince oyuna devam edemeyen takımın en skorer ismi Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Kaf-Kaf'ın 28 Nisan Pazartesi günü evinde oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibinin EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.