Karşıyaka'da Gallinat seferberliği

Kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, en skorer ismi Gallinat'ın sakatlığı sonrası alarm durumuna geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Gallinat seferberliği
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24 Nisan 2025 14:12
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun bitmesine 4 maç kala kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etmeye çalışan Karşıyaka, sakatlanan yıldızı Roberto Gallinat için seferber oldu.

Ligde 19 Nisan'daki Manisa Basket deplasmanında omzundaki sakatlığı nüksedince oyuna devam edemeyen takımın en skorer ismi Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Kaf-Kaf'ın 28 Nisan Pazartesi günü evinde oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibinin EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.
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