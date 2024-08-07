Karşıyaka'da formalar görücüde

TFF 3'üncü Lig'de İzmir temsilcisi Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da formalar görücüde
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07 Ağustos 2024 16:57
TFF 3'üncü Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı. Yeşil-kırmızılıların yeni formaları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

 Kaf-Kaf'ın yeni formalarının fotoğraf çekimleri kulübün futbol, voleybol ve yelkencilerinin katılımıyla ilçedeki sembol mekanlar Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, İnsan Hakları Anıtı ile Yelken Tesisleri'nde yapıldı.
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