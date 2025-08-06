Karşıyaka'da Ateş Özerk'in ismi ölümsüzleşti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da uzun yıllar yönetici ve kulübün ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadığı dönemde 1983-1989 seneleri arasında basketbol şube başkanı olarak görev yapıp 28 Haziran'da 84 yaşında hayatını Ateş Özerk unutulmadı.



Karşıyaka Belediyesi, Türk basketbolunun simge isimlerinden biri olan Ateş Özerk'in adını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki basketbol salonuna vererek ölümsüzleştirdi.



Karşıyaka Belediyesi, ilçenin spor tarihinde derin izler bırakan basketbol sevdalısı Ateş Özerk'in ismini, yıllarca emek verdiği Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesi'nin mabedi olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi içindeki basketbol salonuna verme kararı aldı.



Belediye'nin Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan önerge, ağustos ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.



