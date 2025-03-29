Karşıyaka'da alkışlar Ali Sinan'a

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'nın sezon başında transfer ettiği yıldızlardan Ali Sinan Gayla, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.



Kaf-Kaf'a transfer edilmeden önce üst üste Kepez Belediyespor ve şampiyonluk da yaşadığı Karaköprü Belediyespor'da 13'er gol atan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu yeşil-kırmızılılarda 9 gole ulaştı. Ligde 8, Türkiye Kupası'nda 1 gol atan Ali Sinan, son 9 lig maçında 6 kez ağları sarsarak takımına çok kritik puanlar getirdi.



Daha önce 1-0 kazanılan Bulvarspor maçında attığı golle Karşıyaka'ya 3 puan kazandıran Ali Sinan, son Anadolu Üniversitesi sınavında ise kırık burunla görev yapmasına rağmen oyundan çıkmayıp tabelayı değiştirerek takımını ateşledi. Maçın henüz başında burnuna darbe alan tecrübeli kanat oyuncusu kanlar içinde kalıp dakikalarca yerden kalkamadı. Burnunda tamponla oyuna devam eden Ali Sinan, takımı 1-0 gerideyken 45'inci dakikada sol ayağıyla müthiş bir vole golü atarak skoru 1-1'e getirdi. Ali Sinan Gayla'nın golüyle toparlanan Karşıyaka, devre arasına 2-1 önde girdiği maçı 4-2 kazandı. Tecrübeli yıldız gollerinin yanı sıra asistleriyle de Kaf-Kaf'a büyük katkı yaptı.



