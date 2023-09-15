Karagümrük'te sürpriz hamle: Andre Ayew

Süper Lig ekibi Karagümrük, Nottingham Forest'tan ayrılan Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Karagümrük'te sürpriz hamle: Andre Ayew
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15 Eylül 2023 16:11
Son güncelleme 15 Eylül 2023 18:14
Karagümrük, transferin son gününde sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.  

Kırmızı-siyahlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi. 

Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Ayew, evraklarının yetişmesi durumunda Karagümrük'e imza atacak.

TÜRKİYE PERFORMANSI 

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Ayew 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



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