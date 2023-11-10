Karagümrük'te Sivasspor maçı öncesi son durum!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te Sivasspor maçı öncesi son durum!
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10 Kasım 2023 14:31
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'te başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünde mağlup olan EMS Yapı Sivasspor ise hanesine yazdırdığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

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