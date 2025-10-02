02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Karabağ, Devler Ligi'nde tarih yazıyor!

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor.

02 Ekim 2025 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karabağ, Devler Ligi'nde tarih yazıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 2'de 2 yaparak başladı ve kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenen Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldıktan sonra yoluna doludizgin devam ediyor.

Organizasyonun ikinci haftasında dün konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı da 2-0 yenen Karabağ, lig aşamasına 2'de 2'yle başlamış oldu.


Karabağ, iki maç sonunda topladığı 6 puanla 6. sırada yer aldı.

Azerbaycan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile karşılaşacak.

Elemelerde 6 maçta 5 galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmek için 3 eleme turu geçen Karabağ, oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 5 gol yedi.

Organizasyonun ikinci eleme turunda İrlanda'nın Shelbourne takımını ilk maçta deplasmanda 3-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, rakibini evindeki rövanş mücadelesinde de 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü eleme turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibiyle karşılaşan Karabağ, rakibini deplasmanda 1-0, evinde de 5-1 mağlup ederek play-off'a kaldı.

Karabağ, play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasındaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırma başarısı gösterdi.

Azerbaycan'ın Avrupa futbolundaki temsilcisi

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına ve gruplara kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren, UEFA Konferans Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdırdı.

Karabağ, tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Azerbaycan temsilcisi, 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Bu sezon organizasyonun lig aşamasında 8 maça çıkacak Karabağ, ilk 2 mücadelesini kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kurban Kurbanov etkisi

Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni bir sayfa açıldı.

Kurbanov yönetiminde Azerbaycan liginde 11 şampiyonluk elde eden Karabağ, 6 kez de Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Kurbanov, daha önce yaptığı açıklamalarda, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirerek, "Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir Türk oğlu olarak Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz gerçekten kardeşiz ve her zaman birbirimizin yanında olduk. Hem sevincimizde hem de kötü günümüzde birlikte olduk. Türk halkına büyük saygım ve itimadım var. Bizi kendi takımları olarak görüyorlar. Deplasmanda çok sayıda Türk taraftar bize destek veriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aliyev, Karabağ'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kopenhag'ı mağlup eden Karabağ'ı tebrik etti.

Karabağ'ı ve tüm Azerbaycan futbol camiasını kutlayan Aliyev, mesajında, "Dünyanın en güçlü kulüp turnuvasının ana aşamasında 2 maçta 2 parlak galibiyet elde eden 'Karabağ', dünya futbolunun devleriyle zirveyi paylaşarak halkımızı gururlandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
