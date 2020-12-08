Kane: 'Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım'

Harry Kane, Tottenham forması ile bu sezona fırtına gibi girdi ve maçtan maça performansını korumayı başardı.Kuzey Londra derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Kane, Spurs'ün son durumunu ve kendi formunu değerlendirdi.İngiliz süper yıldız açıklamasında; "" dedi.Spurs forveti, kendi form durumu için; "" açıklamasında bulundu.Harry Kane, bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 17 resmi maçta 14 gol ve 12 asist kaydetti.