Kane: "Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım"

Tottenham forveti Harry Kane, Kuzey Londra derbisindeki galibiyet sonrası takımını ve kendi durumunu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kane: 'Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım'
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08 Aralık 2020 18:05
Harry Kane, Tottenham forması ile bu sezona fırtına gibi girdi ve maçtan maça performansını korumayı başardı.

Kuzey Londra derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Kane, Spurs'ün son durumunu ve kendi formunu değerlendirdi.

"YOLUMUZ UZUN"

İngiliz süper yıldız açıklamasında; "Daha gidecek çok yolumuz var. Kendimizi kaptırmıyoruz. Tabii ki yapabileceklerimize inanmalıyız ama aynı zamanda işlerin bir anda tersine dönebileceğinin de farkında olmalıyız." dedi.

Spurs forveti, kendi form durumu için; "Muhtemelen hayatımdaki en iyi form durumunda olduğum dönemdeyim. Premier Lig'de artık her maç zor. Sezona en iyi başlangıcımız olduğu kesin ama daha önce de zirvede olduğumuz dönemler oldu. Önemli olan bunu koruyabilmek." açıklamasında bulundu.

Harry Kane, bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 17 resmi maçta 14 gol ve 12 asist kaydetti.





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