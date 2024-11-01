Kalidou Koulibaly: 'Jackson, Ballon d'Or alabilir'

Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın Ballon d'Or'u kazanacak kaliteye sahip olduğunu belirtti.



Kalidou Koulibaly yaptığı açıklamada, "Nicolas Jackson, Ballon d'Or'u kazanabilir. O seviye ulaşacak kaliteye sahip. Sadece kendine inanmalı." ifadelerini kullandı.



Onu Mane'ye benzettiğini söyleyen deneyimli stoper, "Nicolas ile her zaman konuşuyorum. O benim milli takımdan da arkadaşım. Beğendiğim genç futbolculardan biri. Çok iyi bir oyuncu. Senegal için tıpkı Mane gibi önemli bir hikaye yazacak. Ona her zaman Mane'yi takip etmesi gerektiğini söylüyorum." diye konuştu.



