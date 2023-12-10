Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u konuk etti.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı.
67. dakikada Gülbin Hiz'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada Danielle Alice Steer kaydetti.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya da 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, 33 puana ulaştı. Sarı-Lacivertliler maç fazlasıyla birlilkte lider Galatasaray ile puanını eşitledi.
Ligde 7. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Trabzonspor ise Hakkarigücü Spor'u ağırlayacak.
"SKANDAL HAKEM KARARLARI VARDI"
Fenerbahçe'de Danielle Alice Steer'in golünde asist yapan Ecem Cümert, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Hakem ile ilgili konuşan Cümert, "Maçta skandal hakem kararları vardı. İki kırmızı kart çıktı, ikisi de bizim aleyhimize! Pek fazla bir şey söylemek istemiyorum." dedi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı.
67. dakikada Gülbin Hiz'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada Danielle Alice Steer kaydetti.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya da 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, 33 puana ulaştı. Sarı-Lacivertliler maç fazlasıyla birlilkte lider Galatasaray ile puanını eşitledi.
Ligde 7. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Trabzonspor ise Hakkarigücü Spor'u ağırlayacak.
"SKANDAL HAKEM KARARLARI VARDI"
Fenerbahçe'de Danielle Alice Steer'in golünde asist yapan Ecem Cümert, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Hakem ile ilgili konuşan Cümert, "Maçta skandal hakem kararları vardı. İki kırmızı kart çıktı, ikisi de bizim aleyhimize! Pek fazla bir şey söylemek istemiyorum." dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU