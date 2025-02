Kadıköy'de geri dönüş, 5 gol, 2 kırmızı kart!

DZEKO'DAN EŞİTLİK GOLÜ

EN-NESYRI KAFA GOLÜYLE KAZANDIRDI

FENERBAHÇE 1 MAÇ FAZLASIYLA FARKI 3'E İNDİRDİ

JOSE MOURINHO'DAN İLK 11'DE ALTI DEĞİŞİKLİK

MOURINHO İKİ MAÇ SONRA KULÜBEDE

CARLOS VE SKRINIAR İLK 11'DE

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

FENERBAHÇE, DERELİ VE ALTIPARMAK'I UNUTMADI

RİZESPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

BİR ANDA SKOR 0-2 OLDU!

GHEZZAL, 3'ÜNCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

SKRINIAR'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

F.BAHÇE PENALTI KAZANDI; RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

DZEKO FARKI 1'E İNDİRDİ

MOURINHO, TADIC İLE BAŞLADI

DZEKO'NUN ŞUTU DİREKTE PATLADI

TALISCA OYUNA GİRDİ

FENERBAHÇE DİREKLERİ DÖVDÜ

RİZESPOR 9 KİŞİ KALDI

79'DA SKORA DENGE GELDİ

TALISCA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI

EN-NESYRI FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

UZATMA BÖLÜMÜNDE POZİSYONLAR DEVAM ETTİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.Çaykur Rizespor, Ali Sowe'nin 6 ve 13. dakikadaki iki golüyle maça 2-0 önde başladı.42. dakikada Milan Skriniar ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edilen Fenerbahçe, 45+6'da VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve 45+8'de Dzeko'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi.Penaltı pozisyonunda Skriniar'a faul yapan Olawoyin, VAR incelemesi sonrası ikinci sarı kartını gördü ve Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı.Maçta 56 ile 76. dakikalar arası üç topu direkten dönen Fenerbahçe, 79. dakikada Edin Dzeko'nun iki golüyle skora eşitliği getirdi.82. dakikada Anderson Talisca'nın direkten dönen şutuyla gole yaklaşan Fenerbahçe, 89. dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle kazandı.Golden sonra formasını çıkaran En-Nesyri, cezalı duruma düştü.Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 51 yaptı ve 54 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avrupa'da ilk 11'de görev verdiği Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic'i yedek soyundurdu.Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın yanı sıra Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'i karşılaşmaya ilk 11'de başlattı.62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmasını Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan'dan kurdu. Kenarlarda Filip Kostic ile Oğuz Aydın oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues yer aldı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski'ye şans veren Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı. Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Anderson Talisca ise kulübede forma şansı bekledi. Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı. Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi. Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe, maçın kontrolünü almak isteyerek; Çaykur Rizespor ise sağ kanatta oynayan Rachid Ghezzal üzerinden hızlı hücumlar kurgulayarak maça başladı.Sarı lacivertlilerin yerleşimi sağlamaya çalıştığı dakikalarda Rizespor, Ghezzal'ın sağdan en soldaki Olawoyin'e uzun pasıyla atağa kalktı. Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Ali Sowe, ceza yayından gönderdiği müthiş şutla topu 90'a yakın bölgeden ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.Fenerbahçe, yediği golden sonra oyun disiplininde ve yerleşimde sorunlar yaşamaya başladı. Rizespor, her hücumunda etkili olmaya başladı. Ghezzal, Olawoyin ve Sowe üçlüsünün etkili olduğu bölümde skor 0-2'ye geldi.Hızlı gelişen atakta Rachid Ghezzal, Babajide Akintola, Ali Sowe arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Ali Sowe'un, altıpas önünden yaptığı vuruşta Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak solundan ağlarla buluştu.Fenerbahçe, yediği ikinci golden sonra uzun bir süre oyun kontrolünü sağlamakta güçlük yaşadı. Çaykur Rizespor, bu bölümde 3. gol için etkili hızlı hücumlar yapmayı sürdürdü. 21'de Rachid Ghezzal'ın ceza sahasının hemen dışından çektiği etkili şutu, İrfan Can güçlükle köşeden çeldi.Pozisyonun dönüşünde Ibrahim Olawoyin, ceza alanı içerisinde hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gördü.Fenerbahçe, 25. dakikadan sonra oyunun kontrolünü ilk kez almaya bşaladı. Özellikle Kostic'in sol kanattan ortalarıyla gol arayan Fenerbahçe, 42. dakikada Skriniar ile duran toptan ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İlk yarının uzatma bölümünde verilen iki hakem kararına her iki takım da itiraz etti.45+4. dakikada Milan Skrinar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için Fenerbahçe penaltı bekledi. Bu pozisyonun dönüşünde Amrabat'ın Ghezzal'a yaptığı ve sarı kart gördüğü faul için de Rizespor kırmızı kart bekledi.Yapılan VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe lehine penaltı kararı çıktı; 21. dakikada sarı kart gören Olawoyin de ikinci sarı kart ile birlikte oyundan ihraç edildi.45+8. dakikada topun başına gelen Edin Dzeko, farkı 1'e indirdi.Fenerbahçe, ikinci yarıya Amrabat yerine Dusan Tadic'i oyuna alarak başladı. Rizespor, 1 kişi eksik kalmasının da etkisiyle tüm hatlarıyla savunmaya çekilerek başladı.Sağlı sollu ortalarla Rizespor kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, En-Nesyri ve Dzeko'nun kafa vuruşlarıyla gole yaklaştı.56. dakikada Edin Dzeko'nun ceza sahası dışında şutunu önce Tarık Çetin çeldi, ardından top üst direğe çarparak kornere çıktı.Sarı lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna girdi.Fenerbahçe, son 20 dakikada baskısını iyice artırdı. Rizespor'u adeta ceza sahasına hapseden Fenerbahçe'nin 56-76 arası Dzeko ile iki kez, Oğuz Aydın ile bir kez olmak üzere üç şutu direkten döndü. 72. dakikada En-Nesyri'nin altı pas içerisinden köşeye yaptığı köşe vuruşunda da Tarık Çetin gole izin vermedi.Çaykur Rizespor'da oyuncu değişikliği için kenara giden Rachid Ghezzal, önce ağır davrandığı için ilk sarı kartını, ardından hakemi alkışladığı için ikinci sarı kartını gördü.Fenerbahçe, 79. dakikada eşitlik golünü buldu.Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Tarık Çetin topu uzaklaştırmayı başardı. Dönen topu iyi takip eden Edin Dzeko, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Gol sonrası yedek kulübesi civarında tartışma çıktı. Her iki kulübeye de kartlar çıktı. Bu tartışmalar nedeniyle gol sonrası santra yaklaşık 4 dakika sonra yapıldı.Fenerbahçe, santra sonrası baskısını yeniden kurdu. Anderson Talisca'nın uzak mesafeden şutu 85. dakikada üst direkten auta gitti.Sarı lacivertliler, rakibi karşısında 89. dakikada öne geçti.Tadic'in sol kanattan ortasında kafayı vuran Youssef En-Nesyri golü atıyor. Fenerbahçe maçta üstünlüğü yakaladı.Mücadelenin sonuna en az 10 dakika ilave edildi. Sahada 3 forvet ve birçok hücumcusuyla yer alan Fenerbahçe, topun Rizespor'da olduğu anlarda pres yapıp topu geri almakta zorlandı.Sarı lacivertliler, Dzeko ve En-Nesyri ile iki net fırsattan yararlanamazken, Rizespor da Mithat Pala'nın ceza sahası dışından şutu ile bir fırsattan yararlanamadı.Mücadele Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin, ceza yayı üzerindeki Ali Sowe'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzeltip falsolu bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı:13. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Akintola geriden atağa destek veren Ali Sowe'u topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top, direkten ağlara gitti:21. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Seri pasların ardından Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Ghezzal'la buluşturdu. Bu oyuncunun uzaktan sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak köşeye giden topa engel oldu.42. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Kostic kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada Skriniar kafayla topu ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gereçkesiyle gol iptal edildi.45+6. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+3. dakikada kullanılan korner atışında Olawoyin'in müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterirken müdahaleyi yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Edin Dzeko geçti. Golcü futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi:45+11. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred'in vuruşunda kaleci Tarık'dan dönen topu Oğuz Aydın yakın mesafeden kafayla tamamladı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.54. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri kafayla kale sahası önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu Szymanski, ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Tarık'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.75. dakikada Fenerbahçe net pozisyonda kaleci Tarık'ı geçemedi. Oğuz'un soldan pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uçarak kafa vuruşunda kaleci Tarık, yakın mesafeden gole izin vermedi.76. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında Talisca kafayla Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.77. dakikada Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda üst direkten dönen top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.78. dakikada Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı. Oyundan çıkmak için hazırlanan Rachid Ghezzal, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle 2. sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan yapılan ortada En-Nesyri kafayla Talisca'ya indirdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Dzeko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yakın mesafeden topu ağlar yolladı:85. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü şutu direkten döndü. İrfan Can Kahveci'nin pasında topu alan Talisca, uzak mesafeden sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.89. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Faslı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi:: Ülker: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan (Dk. 61 Talisca), Carlos (Dk. 81 Cenk Tosun), Skriniar, Kostic (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Fred, Amrabat (Dk. 46 Tadic), Oğuz Aydın, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri: Tarık Çetin, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 90+7 Varesanovic), Samet Akaydin, Nojer (Dk. 88 Ayberk Karapo), Papanikolaou, Hadziahmetovic (Dk. 83 Buljubasic), Ghezzal, Olawoyin, Akintola (Dk. 90+7 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 88 Jurecka): Dk. 6 ve Dk. 13 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 45+8 (Penaltıdan) ve Dk. 79 Dzeko, Dk. 89 En-Nesyri (Fenerbahçe): Dk. 45+6 Olawoyin, Dk. 78 Ghezzal (Çaykur Rizespor): Dk. 37 Mocsi, Dk. 72 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 45+3 Amrabat, Dk. 81 İsmail Yüksek (Yedek kulübede), Dk. 84 İrfan Can Kahveci, Dk. 89 En-Nesyri (Fenerbahçe)